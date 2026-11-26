Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La renovación de Abraham Madriz es fundamental para el Deportivo Saprissa ya que el guardameta es titular y figura en esta Apertura 2026.



Madriz termina contrato en mayo de 2027 y para enero podría negociar con cualquier otro equipo, por lo que la gerencia morada lo considera una prioridad.



Las conversaciones están en desarrollo y avanzan de forma positiva. En un semestre, el portero jugó 15 partidos, recibió 11 goles y dejó su marco en cero en 6 partidos.



“Es una alegría grandísima, pero también es una responsabilidad”, declaró el guardameta.

“La idea mía es devolverles ese apoyo y esa afección que están dando con logros y títulos”, agregó.



El guardameta es recurrente convocado a la selección mayor masculina.

“La 41 es lo que tenemos entre ceja y ceja desde inicio de torneo”, afirmó sobre el título que busca el equipo.