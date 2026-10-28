Reglamento para cannabis medicinal cumple un año de aprobado

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El reglamento para la venta de productos con cannabis medicinal en farmacias cumple un año de aprobado, pero la interrogante sobre por qué aún no se venden esos productos continúa sin una respuesta clara.

Ante esa situación, se analizó el motivo por el cual los productos con cannabis medicinal todavía no están disponibles en las farmacias del país.

Alex Arias, farmacéutico, agrega que “falta un poco, todo lo que es la parte analítica, de laboratorio, en este momento no hay una estructura instalada en Costa Rica. Hay algunos laboratorios pero no tienen las certificaciones aun que se necesitan para poder registrar los productos”.