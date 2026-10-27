Registran fuerte sismo en México

Hecho se dio en horas de la mañana.

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Durante la mañana de este 27 de octubre se presentó un fuerte sismo en México, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿De cuánto fue su magnitud?

El reporte del SSN indica que fue de 5.1.

¿Dónde se presentó el sismo?

El epicentro se ubica 22 kilómetros al oeste de Arriaga, ciudad al suroeste del estado de Chiapas.

Demás detalles del movimiento

Se compartió una imagen de Google, en donde se dio el evento.

Además, dieron el dato que el temblor tuvo una profundidad de 92 kilómetros.

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