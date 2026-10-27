Registran fuerte sismo en México

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Durante la mañana de este 27 de octubre se presentó un fuerte sismo en México, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿De cuánto fue su magnitud?

El reporte del SSN indica que fue de 5.1.

¿Dónde se presentó el sismo?

El epicentro se ubica 22 kilómetros al oeste de Arriaga, ciudad al suroeste del estado de Chiapas.

Demás detalles del movimiento

Se compartió una imagen de Google, en donde se dio el evento.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc 22 km al OESTE de ARRIAGA, CHIS 27/10/26 06:01:13 Lat 16.19 Lon -94.10 Pf 92 km pic.twitter.com/bZOoMZzORq — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 27, 2026

Además, dieron el dato que el temblor tuvo una profundidad de 92 kilómetros.

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