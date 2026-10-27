Registran fuerte sismo en México

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Durante la mañana de este 27 de octubre se presentó un fuerte sismo en México, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El reporte del SSN indica que fue de 5.1.
El epicentro se ubica 22 kilómetros al oeste de Arriaga, ciudad al suroeste del estado de Chiapas.
Demás detalles del movimiento
Se compartió una imagen de Google, en donde se dio el evento.
Además, dieron el dato que el temblor tuvo una profundidad de 92 kilómetros.
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