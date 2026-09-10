La región de las Américas enfrenta un preocupante aumento de casos de sarampión, con más de 40 mil personas afectadas, lo que representa una de las cifras más altas registradas en los últimos 22 años.

Este incremento se relaciona principalmente con la disminución de la cobertura de vacunación, lo que ha permitido que el virus se propague con mayor facilidad, especialmente entre niños y personas no vacunadas.

Las autoridades sanitarias recomiendan fortalecer la vacunación y la vigilancia para prevenir nuevos brotes y proteger a la población.