Rodrigo Chaves le propondrá a la presidenta convocar a referendo para decidir el futuro de Crucitas

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, le propondrá a la presidenta de la República, Laura Fernández, convocar a un referendo para que el pueblo decida el futuro de Crucitas y si se aprueba o no la minería a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos.

La propuesta sería presentada en las próximas semanas con el objetivo de que sean los costarricenses quienes definan el tema mediante ese mecanismo democrático.

El gobierno confía en que el referendo pueda avanzar, ya que el caso de Crucitas no está dentro de las nueve materias que constituyen excepciones para convocar a ese mecanismo.

Mientras las mediciones de opinión muestran que un 36 % de los costarricenses está de acuerdo con la minería a cielo abierto y un 64 % se opone, según el IDE de la Universidad Nacional.

Además, un 47 % de los simpatizantes del gobierno de Laura Fernández mejoraría su opinión si se autorizara la explotación minera, frente a otro 47 % que dijo que empeoraría, de acuerdo con el CIEP de la UCR.