Pueblo Soberano propone reelección presidencial consecutiva

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La fracción oficialista de Pueblo Soberano presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica.

La iniciativa, firmada por los 31 diputados de la bancada, busca modificar el artículo 132 de la Constitución Política y añadir un nuevo artículo 132 bis.

¿Qué cambiaría con la reforma?

Actualmente, quienes han ejercido la Presidencia deben esperar ocho años para volver a postularse al cargo.

El proyecto pretende eliminar ese periodo de espera y permitir que un mandatario busque un segundo periodo consecutivo.

Además, la propuesta eliminaría la restricción que impide a ciertos vicepresidentes aspirar a la Presidencia cuando ejercieron ese cargo durante los 12 meses anteriores a las elecciones.

El diputado José Miguel Villalobos explicó que la iniciativa no pretende permitir la reelección indefinida.

Según indicó, la propuesta permitiría gobernar durante ocho años consecutivos y, posteriormente, exigiría esperar cuatro años antes de volver a postularse.

¿Qué necesita para convertirse en ley?

El proyecto fue presentado con el número de expediente 25.867. Para avanzar, deberá superar el procedimiento de reforma constitucional y conseguir el respaldo legislativo requerido.

La iniciativa también podría permitir que el expresidente Rodrigo Chaves vuelva a aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2030, según explicó Villalobos durante la presentación.

Por ahora, la propuesta no modifica las reglas vigentes, pues todavía debe completar su trámite legislativo.

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