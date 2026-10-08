Recope ya intervino 36 tomas ilegales en 2026

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Recope ya intervino 36 tomas ilegales de combustible en lo que llevamos del 2026, según los datos proporcionados por la institución sobre el combate a este delito.

Además, las bandas dedicadas al robo de combustible ya no solo operan en predios, ahora utilizan hasta supermercados y ferreterías para la venta ilegal del hidrocarburo.

La venta clandestina de gasolina ya no se realiza únicamente a escondidas, sino que se ha extendido a comercios establecidos.

Karla Montero, presidenta de Recope, menciona que “este caso demuestra hasta donde puede llegar una estructura dedicada al robo de combustible, almacenado en lugares que no cuentan con las condiciones técnicas ni de seguridad requeridas”.