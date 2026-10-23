Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) advierte que se podrían generar más alzas en los combustibles a fin de año debido a la incertidumbre internacional por los conflictos en Medio Oriente y el tipo de cambio.

Aunque el abastecimiento está garantizado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) tramita un ajuste extraordinario con aumentos significativos, por lo que se recomienda a la ciudadanía ahorrar.

El trámite contempla un aumento de 42 colones por el litro de gasolina súper y de 89 por el litro de regular.