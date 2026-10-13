Reconocido cantante sufre problema de salud y suspende su gira de conciertos

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El cantante mexicano Aleks Syntek anunció la suspensión temporal de varios conciertos que tenía programados en Europa, luego de recibir una recomendación médica que le impide viajar en avión hasta diciembre.

El artista explicó que la medida responde a un diagnóstico de trastorno psicótico y que fue recomendada por un psiquiatra durante una consulta médica realizada el pasado 4 de octubre.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek?

Syntek compartió en su perfil de Instagram una imagen del dictamen médico.

En el documento, el especialista recomienda evitar los vuelos nacionales e internacionales, al menos hasta diciembre.

Debido a esta indicación, el cantante decidió posponer varias presentaciones que tenía previstas en diferentes ciudades europeas.

¿Cuáles conciertos de Aleks Syntek se pospusieron?

La suspensión temporal afecta los espectáculos programados en Manchester, Dublín, Londres e Ingolstadt, Alemania. Además, el artista tenía previstas presentaciones en Madrid y dos fechas en Barcelona.

Según explicó el cantante, los conciertos no se cancelaron definitivamente, sino que se reprogramarán para fechas posteriores.

Los organizadores anunciarán las nuevas fechas una vez que se definan los cambios en la agenda.

Por ahora, los seguidores del artista deberán esperar información oficial sobre cuándo podrán asistir a los espectáculos pendientes.

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