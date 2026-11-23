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El actor Patricio Borghetti era la celebridad que se encontraba detrás de una de las máscaras de ¿Quién es la Máscara?, en un programa marcado por presentaciones musicales y nuevas pistas que mantuvieron en suspenso a los investigadores.
Mauricio Hoffman salvó a última hora al Doctor Ja Boom con el botón de salvación, mientras que Alex Loro obtuvo menos apoyo en la ronda decisiva y tuvo que quitarse la máscara, con lo que Borghetti se suma a la lista de celebridades desenmascaradas de esta temporada.
Con su despedida, la competencia continúa avanzando hacia su etapa decisiva mientras las celebridades restantes intentan mantener ocultas sus identidades, y el programa se transmite los domingos a las 9:30 de la noche por Repretel, Canal 6.