Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El actor Patricio Borghetti era la celebridad que se encontraba detrás de una de las máscaras de ¿Quién es la Máscara?, en un programa marcado por presentaciones musicales y nuevas pistas que mantuvieron en suspenso a los investigadores.

Mauricio Hoffman salvó a última hora al Doctor Ja Boom con el botón de salvación, mientras que Alex Loro obtuvo menos apoyo en la ronda decisiva y tuvo que quitarse la máscara, con lo que Borghetti se suma a la lista de celebridades desenmascaradas de esta temporada.

Con su despedida, la competencia continúa avanzando hacia su etapa decisiva mientras las celebridades restantes intentan mantener ocultas sus identidades, y el programa se transmite los domingos a las 9:30 de la noche por Repretel, Canal 6.

