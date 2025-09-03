El actor británico Tom Holland, conocido por su papel como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió públicamente su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia.

En una reciente entrevista con IGN, Holland explicó cómo estas condiciones afectan su proceso creativo y cómo las enfrenta.

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”, comentó el actor. Sin embargo, destacó que la creatividad y el juego son herramientas clave para afrontar estos desafíos.

El actor se encuentra actualmente filmando “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva entrega de la franquicia que se estrenará en cines el 31 de julio de 2026. A pesar de los desafíos personales que enfrenta, Holland continúa demostrando su dedicación y pasión por su carrera, inspirando a otros a superar obstáculos con creatividad y perseverancia