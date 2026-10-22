Reconocida cantante española Rosario Flores está en Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La cantante española Rosario Flores, considerada la reina de la rumba flamenca, ofrecerá un único concierto este sábado 24 de octubre a las 7 p. m. en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José, con el que celebra 33 años de trayectoria musical.

El espectáculo forma parte de su gira “Universo de Ley”, en la que estará acompañada por su banda y bailaores y repasará parte de sus principales éxitos, entre ellos “Qué bonito”, canción dedicada a su hermano Antonio, así como “Cómo quieres que te quiera” y “Algo contigo”.

Las entradas están a la venta en eticket.cr con precios que van desde ¢34.600 en galería de cuarto piso hasta ¢108.000 en luneta central y luneta lateral de las filas A a C.

