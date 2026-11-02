Reclamo por presupuesto educativo lleva a universitarios a la Plaza de la Democracia

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Estudiantes de las universidades públicas se manifiestan en la Plaza de la Democracia contra los posibles recortes al presupuesto de educación superior, en un plantón que transcurre con calma y bajo la lluvia desde las 4 de la tarde.

La protesta fue organizada por federaciones y asociaciones estudiantiles de las universidades estatales, y en el lugar se mantiene un grupo de personas que se opone a las reducciones previstas para el tercer trimestre de este año y para el 2027.

Los recursos en discusión corresponden a 8 mil millones de colones en fondos impostergables que las universidades tenían asegurados durante la pandemia, montos que no se giraron en ese momento por razones de la pandemia y cuya autorización de giro para 2026 y 2027 no se ejecutaría.

A la manifestación se sumaron diputados de oposición de diferentes fracciones, entre ellos del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional, quienes mostraron su apoyo a las personas presentes.

El rector de la Universidad Nacional indicó que esos recursos ya estaban comprometidos para obras de infraestructura, específicamente la construcción de laboratorios de química, física y biología en todos los campus y sedes, con el fin de impartir carreras STEM y cumplir los acuerdos adquiridos con el gobierno para aumentar la matrícula en sedes regionales.

El rector de la UNED señaló que, de materializarse los recortes, la institución deberá revisar el presupuesto para buscar un equilibrio presupuestario ante la pérdida de ingresos, y que entre los escenarios en estudio se evalúa cuántos estudiantes nuevos podría recibir el próximo año, considerando que en los últimos periodos la universidad ha recibido entre 10.000 y 11.000 estudiantes nuevos anualmente.

Las universidades estatales recibirán el mismo monto del año pasado, 593 mil millones de colones, pese a que solicitaban un aumento del 2 %, el cual quedó en un 0 % debido a que la inflación ha sido negativa en los dos últimos años y a que, según el gobierno, el monto que reciben ya es bastante alto.