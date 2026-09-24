Reciente cambio en la ley facilita la posible reelección de Carlo Díaz

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Carlo Díaz llegó a la Fiscalía en octubre de 2022, lo hizo después de participar en un concurso público en el que compitió con otros aspirantes y finalmente recibió un respaldo de 15 de los 22 magistrados de la Corte Plena.

Cuatro años después, el escenario es diferente.

Solicitud de Carlo Díaz

Díaz ya presentó formalmente su solicitud para continuar en el cargo.

¿Debe volver a concursar Carlo Díaz?

Según la legislación vigente no, si lo que se produce es una reelección. Una reforma aprobada en 2023 modificó el artículo 3 de la Ley Órganica del Ministerio Público.

Es decir, Díaz no está solicitando un nuevo nombramiento mediante concurso, está solicitando la posibilidad de reelección que establece la ley.

¿Qué tiene que pasar para que sea reelecto?

La Corte Plena está integrada por 22 magistrados propietarios y para la reelección se requiere mayoría absoluta, lo que quiere decir, al menos 12 votos. Su periodo actual termina el próximo 31 de octubre. Si obtiene los votos necesarios continuará otros cuatro años al frente del Ministerio Público.

Información publicada por el Poder Judicial señala que el proceso contempla revisión de atestados, pruebas, entrevistas y estudios, antes de que la Corte desarrolle la decisión final.

Mientras se desarrolla este eventual concurso, la Fiscalía quedaría bajo una jefatura interina.

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