Rechinar los dientes al dormir: un hábito que puede afectar su salud

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Apretar o rechinar los dientes puede parecer un hábito inofensivo, pero con el tiempo puede provocar desgaste dental, dolor de mandíbula y molestias de cabeza, y se trata del bruxismo, una condición que puede presentarse tanto durante el día como mientras se duerme.

La Dra. Sandra León explica qué es el bruxismo y por qué se habla tanto de él.

La especialista detalla qué descubrió el estudio OPPERA que cambia la forma de entender estos problemas, qué relación existe entre el bruxismo y la apnea del sueño.