Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Raquel Rodríguez, la legendaria Tika, se coronó campeona del fútbol femenino estadounidense con su equipo, el Kansas City Current, que ganó 2 por 1 ante el Washington Spirit.

Vanessa DiBernardo abrió el marcador al minuto 54 con un gol olímpico que además le valió ser nombrada la MVP de la final, y sobre el tiempo de reposición la brasileña Debinha marcó el 2 por 0 al 90 más 7 con un contragolpe, mientras que Trini Rodman descontó para el Washington Spirit al 90 más 8.

Raquel Rodríguez ingresó de cambio al minuto 81 en sustitución justamente de DiBernardo, y este representa su segundo título en esa liga, en la que el club de la tica finalizó en el cuarto lugar de la tabla general con 53 puntos en 30 partidos, para un balance de 16 victorias, 5 empates y 9 derrotas, antes de levantar la copa de la National Women’s Soccer League.

