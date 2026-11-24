Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Randall Rivera, director de Noticias Repretel y del programa Matices de Radio Monumental, obtuvo un reconocimiento especial por parte de la Cámara Costarricense de la Salud por su labor periodística y su aporte en visibilizar los retos en materia de salud.

La organización destacó su capacidad para generar espacios de conversación, análisis y soluciones, así como de acercar los temas complejos de salud a la ciudadanía, en un reconocimiento que fue entregado durante la ExpoMed 2026.

Rivera señaló que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en contar a la audiencia que el sistema de salud es uno solo y no únicamente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y afirmó que la Caja es tan importante que todos deben tener los ojos puestos encima para criticarla y lograr que mejore y se modernice.