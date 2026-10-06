Raíces y tubérculos: alimentos que mantienen viva una tradición

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Los tubérculos son la raíz o el tallo de una planta de alto contenido en almidón, lo que los convierte en una excelente fuente de energía, como la papa, la yuca, el ñampí, el camote y la zanahoria, alimentos que mantienen viva una tradición ancestral en la mesa costarricense.

Leonardo Tacsan explica cómo estas raíces trascienden el tiempo y conectan con la cultura ancestral, cuánto tiempo dura el proceso desde el cultivo hasta la cosecha, cómo escoger tubérculos frescos en la feria y cuánta es su vida útil.

Además, el chef detalla lo versátiles que son los tubérculos en la preparación de comidas y explica cómo deben cocinarse para obtener esa textura que tanto gusta.