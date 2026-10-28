Radioterapia: cómo tratar tumores ubicados en zonas delicadas

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La radioterapia ofrece una alternativa para tratar tumores ubicados en zonas delicadas u órganos vitales sin recurrir directamente a la cirugía.

El doctor Rolando Loría, oncólogo, explica por qué algunos pacientes con cáncer no pueden someterse a una operación y aclara que esto no significa que carezcan de otras opciones de tratamiento.

El especialista detalla cómo funciona la radioterapia, en qué se diferencia de la radiocirugía convencional y de qué manera permite atacar el tumor mientras protege los tejidos sanos.

Además, explica cómo este tratamiento puede reducir el tamaño de algunos tumores para facilitar una cirugía posterior.