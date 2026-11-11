Radio Momentos 94.3 FM celebra su mes de aniversario

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Radio Momentos 94.3 FM celebra durante todo noviembre su segundo aniversario con un mes de actividades especiales para agradecer el acompañamiento de su audiencia bajo el lema “Radio Momentos, que se escuche lo bueno”.

La emisora, que se ha consolidado como una de las preferidas en música romántica de todos los tiempos y géneros, preparó concursos, regalos sorpresa y dinámicas al aire para involucrar a sus oyentes, entre las que destacan la iniciativa “Un Minuto de Fama”, que permitirá a los seguidores convertirse en las voces de la estación.

Además de la buena música y compañía, los radioescuchas podrán participar por entradas a festivales, cine y conciertos, así como por artículos de colección, en una celebración que incluirá entregas de obsequios y visitas especiales para compartir con quienes sintonizan la frecuencia 94.3 y que la han convertido en parte de su vida cotidiana.