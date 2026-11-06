Queques de sabores y deliciosas propuestas para disfrutar el fin de semana

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Los queques de sabores y las deliciosas propuestas para disfrutar el fin de semana incluyen desde fresa hasta chocometa, además de hamburguesas, empanadas y papas arregladas.

María José Rojas explica qué sabores se pueden usar, en qué momento se incorporan las fresas, cómo lograr un queque esponjoso y cómo se prepara el toque mentoso del chocometa.

Además, Rachman Kaber, consejero alimenticio, detalla los ingredientes de las preparaciones saladas, cómo conseguir una carne jugosa, qué tortilla y queso funcionan mejor para las quesadillas y cómo evitar errores con las papas.