Queque brownie, pie de manzana y más: secretos para preparar postres irresistibles

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El queque brownie, el pie de manzana, los cupcakes de nueces y las bolitas de rice krispies son los postres que preparó la chef y especialista en pastelería Laura Fernández en este segmento de cocina.

La pastelera explicó qué hace que un queque brownie tenga la suavidad de un queque y la textura intensa de un brownie, además del tipo de chocolate que utiliza y cómo influye en el sabor y la consistencia.

Asimismo, detalló cómo lograr una capa dura y crujiente que contraste con el interior suave, qué variedad de manzana funciona mejor para el pie y cómo conservar estos cuatro postres para mantener sus texturas y sabores por más tiempo.