Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Quedan pocas entradas para la vuelta de la final de la Copa Centroamericana en el estadio Morera Soto.

La preventa para los asociados inició este jueves a las 16:00 y, para este viernes, prácticamente se agotaba la totalidad del aforo. El partido está programado para el 6 de diciembre.



La afición rojinegra volvió a responder y otra vez llenará el Morera Soto, que registra al menos cuatro llenazos en esta temporada.

En caso de que se agoten las entradas, el club lo estaría anunciando. De lo contrario, el próximo domingo a las 16:00 se abriría la venta de las entradas restantes en el sector popular norte.



Marco Vásquez, gerente general Alajuelense detalló que entre 600 y 700 entradas se deben otorgar para temas de patrocinios y para CONCACAF, dentro de un aforo cercano a las 7200 personas.

Durante el segundo semestre, el clásico estuvo al 100 %; ante Motagua, al 90 %; y contra Maratón, al 85 %. El próximo lunes, contra Cartaginés, ya registra un 80 %.



La taquilla liguista para este segundo partido de la final supera los 80 millones de colones.

“Ayer a las 4 de la tarde iniciamos la preventa a los asociados y le puedo comentar que ya para esta hora prácticamente estamos agotando la totalidad del aforo del estadio”, declaró Vásquez.