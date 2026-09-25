¿Qué tiene de especial el elote fresco de las ferias?

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El elote fresco que se encuentra en las ferias tiene un sabor y una textura que lo distinguen, y puede aprovecharse en recetas saladas y dulces que van desde el tradicional elote entero hasta un fácil pan de elote, tamalitos u olla de carne.

Doña Alexandra Soto explica cómo preparar un elote entero para que quede suave, jugoso y lleno de sabor, qué ingredientes agregarle para convertirlo en una preparación salada diferente, y cuál es el secreto para que los tamalitos de elote queden con la textura adecuada.

La especialista detalla cómo incorporar el elote a una olla de carne, qué opciones dulces se pueden preparar con elote fresco, cómo hacer un pan de elote fácil y suave, y si se pueden aprovechar todas las partes del elote que normalmente se desechan.