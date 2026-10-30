¡Que suene la cimarrona! Las mascaradas llenan de alegría las calles

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Las mascaradas llenan de color, picardía y tradición las calles y son parte de la identidad costarricense, según coincidieron William Bolaños Cascante, Charlie Samo y David Mesén, tres artistas que les dan vida desde Barva de Heredia y Alajuela.

Bolaños Cascante y Samo detallaron cómo nace una máscara tradicional, los materiales que le dan expresión y resistencia, los personajes que no pueden faltar y qué elementos hacen que una pieza provoque risa, susto o sorpresa entre el público.

Por su parte, David Mesén explicó las particularidades de la tradición mascarera de Alajuela, cómo trabaja los rasgos faciales para dar identidad propia a cada máscara y qué deben aprender las nuevas generaciones para que el oficio siga vivo.