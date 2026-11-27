Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El término narco invisible nació en Colombia y poco a poco se fue utilizando en América Latina. Así lo explicó la periodista Sheyla Paniagua.

La expresión cobró relevancia en Costa Rica tras la captura de Erick Barrantes Villalobos, conocido como Caballos.

Se trata de narcotraficantes con un perfil bajo, que se apoyan en terceras personas para sus actividades ilícitas.



No siempre tienen un nombre conocido en el mundo criminal ni aparecen públicamente como grandes cabecillas del narcotráfico.

Algunos mantienen una vida empresarial, negocios y actividades que a simple vista no parecen tener relación con el tráfico de drogas.

A este perfil las autoridades lo identifican como narco invisible.

Son personas que utilizan actividades comerciales aparentemente legales para ocultar su vinculación con el narcotráfico y dar apariencia lícita a sus capitales.



El perfil público de Barrantes Villalobos estaba relacionado con el mundo de los caballos, los vehículos de alta gama y actividades comerciales.

“Este tipo de personas tienen una fachada, en este caso, de un empresario que se dedica a caballos, pero podemos ver de acuerdo a la investigación y la solicitud que hace la DEA, detrás está la actividad del narcotráfico”, declaró el fiscal general Carlos Díaz.



El término narco invisible no es nuevo. Surgió en Colombia y con el paso del tiempo comenzó a utilizarse en otros países de América Latina.

Se trata de una forma de entender a aquellos traficantes que evitan exponerse, mantienen un perfil bajo y se apoyan en terceras personas para mover sus operaciones.

Díaz explicó que la segunda fase de extradiciones con Estados Unidos está dirigida precisamente a identificar y perseguir a estos objetivos, que pueden ser empresarios, políticos o profesionales de alto perfil.