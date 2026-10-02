¿Qué señales del cuerpo pueden estar relacionadas con el corazón? Doctor explica las alertas

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Las enfermedades cardíacas pueden presentar síntomas atípicos en zonas alejadas del pecho, lo que puede llevar a confundirlos con molestias menores y retrasar el diagnóstico.

El Dr. Ignacio Fallas, cardiólogo, explica que el dolor de un infarto o una angina puede irradiarse hacia el cuello y la mandíbula, debido a que el cerebro puede interpretar la señal de alerta cardíaca como una molestia mandibular, un síntoma especialmente frecuente en mujeres.

El especialista también señala que, cuando el corazón no bombea con suficiente fuerza, la sangre se acumula en las venas que llegan desde los pulmones y puede provocar tos crónica o sibilancias, especialmente al acostarse.

Además, la acumulación de líquido en los pulmones dificulta la respiración y puede afectar el sueño. Despertarse súbitamente con sensación de ahogo o necesitar varias almohadas para respirar representa una señal de alerta.