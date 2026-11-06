Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pone la lupa sobre la muerte de un niño de 5 años por atragantamiento en el sector de Desamparados de Alajuela.

Debido a este caso, se detuvo a la madre del menor de edad y su pareja sentimental. Ambas se mantienen en custodia policial.

¿Qué pasó?

Según el reporte preliminar, incialmente se reporta emergencia por asfixia por atragantamiento debido al consumo de avena. Al revisar el cuerpo del menor, se determina que presenta lesiones que no son recientes, lo que se hace presumir que se podría estar frente a un caso de Síndrome del niño agredido.

Intervención

Según conoce, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ya había intervenido en el pasado a este menor.

Resultado de la autopsia será clave

Los resultados de la autopsia serán vitales para determinar la situación jurídica de las dos mujeres, que fueron detenidas por dirección funcional.

Dato importante sobre la familia del niño fallecido

Posterior a esta situación, la madre da aviso a la madrina del niño, ella avisa al resto de la familia y acuden al sitio. Según los allegados, tenían cerca de un año de no saber nada de la situación que enfrentaba el menor.