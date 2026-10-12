¿Qué puede provocar una parálisis facial? Esto es lo que debe saber 

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Recuperar la movilidad del rostro después de una parálisis facial requiere tiempo, tratamiento y los cuidados adecuados, y desde terapias especializadas hasta ejercicios de rehabilitación facial existen herramientas que pueden ayudar a mejorar los movimientos y la simetría del rostro.

La Dra. Melissa Araya explica qué es lo que puede generar una parálisis facial, cómo reconocer que se está dando una parálisis y cuánto tiempo después de una parálisis se puede llevar un tratamiento.

La especialista detalla si una persona que haya tenido una parálisis facial hace un tiempo atrás puede volver a recuperar la movilidad,