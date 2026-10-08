¡Que no falte el sabor! La gastronomía caribeña llega a la mesa

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La comida caribeña nunca falla, pues ese saborcito siempre cae bien en cualquier momento, y hoy llegan opciones de gastronomía gigante con buen sabor.

Patricia Espinoz, Alexa Chinchilla y Keyvin McKenzie Parker presentan sus propuestas culinarias.

Patricia explica cuánto mide el patty, cuáles son los diferentes rellenos, cuánto relleno lleva y cómo hace el rice and beans, detallando en qué momento le agrega el coco.

Alexa Chinchilla trae el rico pollo caribeño y explica cómo lo elabora, qué salsas utiliza y cómo hace para que quede doradito.

Por su parte, Keyvin McKenzie Parker también comparte los detalles de sus productos, ofreciendo una muestra de la riqueza gastronómica del Caribe costarricense que conquista paladares con sus sabores intensos y tradicionales.