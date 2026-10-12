¡Que no falte el ciprés! Arrancan los apartados navideños

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La temporada de arbolitos de ciprés para la Navidad ya inició, y diversos viveros y productores abren sus agendas de apartados o ventas para quienes desean decorar su hogar con este símbolo navideño.

Marcela Gamboa explica cuáles son las variedades de ciprés disponibles en el mercado.

Además, detalla cómo elegir un arbolito de ciprés según el espacio disponible, qué cuidados requiere para mantenerse saludable y cuál recomienda si se desea que toda la casa huela a ciprés.

La especialista también explica qué opción conviene para espacios pequeños, qué hacer si se tiene uno pequeño pero se quiere que crezca.