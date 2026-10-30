¿Qué hacer si descubre una masa en el cuello? Conozca las posibles causas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Descubrir una masa en el cuello puede corresponder a un ganglio inflamado, un bocio o un nódulo tiroideo, condiciones que conviene diferenciar para saber qué observar y qué hacer, según orientó el doctor Alejandro Aguilar Zamora, especialista en cirugía general y laparoscopía.

El médico explicó que un ganglio inflamado suele tener forma de frijol, duele al tacto, se mueve con facilidad y aparece rápidamente con una infección de garganta o amigdalitis, mientras que el bocio es el agrandamiento general de toda la glándula tiroides ubicada en la base del cuello, frente a la tráquea.

Asimismo, Aguilar Zamora detalló que el ultrasonido de cuello es un examen no invasivo que permite determinar si la masa es sólida o líquida y si es única o múltiple, y que en nódulos tiroideos o ganglios sospechosos se requiere punción con aguja fina para extraer células y analizarlas.