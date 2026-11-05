¿Qué es “leasing de vivienda”? Nuevo modelo facilitaría tener casa propia

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Para una gran cantidad de ticos es difícil optar por una casa propia. Además de precios altos de viviendas, muchos costarricenses también enfrentan la dificultad para acceder a nuevos créditos, por deudas previas.

Antes estas problemáticas, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) impulsa un modelo que beneficiaría a miles de personas que alquilan viviendas o apartamentos.

¿Cuál es esa propuesta que facilitaría tener casa propia?

Se le llama modelo de “leasing habitacional”. En este las mensualidades de alquiler se pueden usar como abonos, con la posibilidad de comprar descontando el monto pagado al final del contrato.

“La persona paga un alquiler por una cantidad de años con una opción de compra que firma desde el principio y se transforma a un crédito hipotecario más o menos en el año cinco, donde entonces la persona alquiló durante cinco años pagando una mensualidad, esa mensualidad le califica y registra para demostrar capacidad de pago y con esa capacidad de pago que demuestra con el pago del alquiler por estos meses, puede ser candidato de una hipoteca”, dijo Guillermo Carazo, ministro de Vivienda.

Ejemplo

Al finalizar los 5 años, la persona pagará ¢12 millones. Si la vivienda tiene un costo de ¢50 millones, la persona estaría descontando una cuarta parte del total.

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Proyecto de leasing de vivienda

Carazo confirma que trabajan en un proyecto de ley. Funcionaría también en casos de alquiler de edificios.

“Nuestro interés es que también pueda servir eventualmente para ciertos locales comerciales que PYMES y algunas personas también puedan utilizar el leasing esperando comprar lo que puede ser el futuro de su emprendimiento en un terreno, pero que puede ser un leasing ya no residencial, sino comercial”, dijo Carazo.

En el país ya algunos bancos privados ofrecen este servicio.