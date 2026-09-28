¿Qué es exactamente una fórmula magistral? Doctor explica el tratamiento

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Muchas veces el problema no es el principio activo que cura la enfermedad, sino lo que acompaña a la pastilla, como los excipientes, la lactosa, el gluten, los colorantes o los conservantes, que pueden causar alergias o intolerancias en algunos pacientes.

El Dr. Luis Carlos Monge, regente farmacéutico, explica que una fórmula magistral es un medicamento preparado de forma individualizada para un paciente siguiendo una receta médica, y que se utiliza cuando las opciones comerciales causan reacciones alérgicas o intolerancias debido a sus componentes.

El especialista detalla cómo se formulan las medicinas para alérgicos o intolerantes, cómo se sustituyen la lactosa, el gluten, los azúcares o los conservantes, qué alternativas de presentación existen para quienes no pueden tragar pastillas grandes, y qué controles de calidad debe cumplir la farmacia antes de entregar una fórmula magistral.