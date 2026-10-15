¿Qué es el Super Niño? El fenómeno que amenaza al mundo por primera vez en su historia

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima en un 75% la probabilidad de que el fenómeno climático de El Niño alcance una intensidad sin precedentes en los registros desde 1950, durante el último trimestre de 2026.

El pronóstico apunta a un episodio muy fuerte, aunque sus efectos dependerán de las condiciones atmosféricas y de las características de cada región.

El fenómeno podría superar registros históricos

Desde 1950, los episodios más intensos de El Niño se registraron en los períodos 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, además del evento de 2023-2024. El primero alcanzó una anomalía de 2,4 °C, mientras que los dos siguientes llegaron a 2,3 °C.

Si se cumple la proyección de la NOAA, el episodio de 2026-2027 superaría esos registros. Los modelos climáticos también sitúan por encima del 90% la probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría de muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte.

¿Qué efectos podría provocar?

La intensidad del fenómeno no implica que todos los países experimenten las mismas condiciones. La NOAA advierte que un episodio más fuerte aumenta la posibilidad de impactos climáticos importantes, pero no permite determinar por sí solo la magnitud de sus consecuencias en cada territorio.

En las zonas donde se acumulen lluvias por encima de lo habitual, el riesgo de inundaciones podría afectar cultivos y caminos rurales. Sin embargo, el resultado dependerá de la distribución de las precipitaciones, las condiciones del suelo y la etapa de desarrollo de cada cultivo.

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¿Qué consecuencias traería?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también advirtió sobre los efectos económicos asociados con estos episodios. Según investigaciones citadas por el organismo, las consecuencias pueden prolongarse entre tres y cinco años después del punto máximo del fenómeno.

El impacto no es igual en todas las regiones: mientras algunas pueden sufrir pérdidas agrícolas por sequías o exceso de lluvia, otras pueden beneficiarse de condiciones más favorables.

Por ahora, la información aportada no detalla cuáles serían los efectos específicos de este posible episodio histórico en Costa Rica. Por ello, las proyecciones para otras regiones no permiten concluir que el país experimentará necesariamente un aumento de las lluvias o un riesgo determinado de inundaciones.