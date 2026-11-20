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La alimentación cumple un papel fundamental durante la recuperación después de una cirugía. El organismo necesita nutrientes para reparar tejidos, formar nuevas células y favorecer la cicatrización.
Por eso, mantener una dieta equilibrada y prestar atención a los alimentos que se consumen puede contribuir al proceso de recuperación.
La nutricionista Katherine von Saalfeld explicó que la proteína es uno de los nutrientes más importantes durante esta etapa, ya que participa en la formación de tejido nuevo.
Asimismo, recomendó distribuir su consumo a lo largo del día, incluso cuando el apetito disminuye después de una intervención quirúrgica.