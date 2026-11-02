Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El marchamo 2027 salió a cobro este 2 de noviembre y trae varios cambios para los propietarios de los vehículos, entre estos un nuevo seguro opcional.

Le contamos de qué se trata.

Nuevo seguro opcional del marchamo

Su nombre es Seguro Más Protección.

Función

“Ampliar la protección del Marchamo con hasta ₡6.000.000 adicionales por persona para gastos médicos, viáticos e incapacidad temporal por accidentes de tránsito”, informa el Instituto Nacional de Seguros (INS) en su página oficial.

¿Y qué costo tiene?

Tiene un costo de ₡11.900 (Prima anual, con IVA incluido).

Requisitos para asegurarse

Contar con el Derecho de Circulación vigente.

Tener la Inspección Técnica Vehicular al día.

Vehículos con placa Particular (PART), Carga Liviana (CL), Motocicleta (MOT) o Carga Pesada (C).

Esta póliza tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, conforme el período de cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (Marchamo).

Dato a tomar en cuenta

Si la contratación de este seguro se realiza después del 1 de enero, la prima se ajustará según la fecha de suscripción de la póliza.

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