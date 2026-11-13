¿Qué condiciones del tiempo se esperan para este viernes?

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El debilitamiento de los vientos alisios y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico generan un ambiente caluroso y bochornoso en el territorio nacional este viernes.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), señaló que las temperaturas cálidas se sienten desde la madrugada.

Naranjo explicó que las lluvias se presentarán de forma puntual durante la tarde, acompañadas de tormenta eléctrica.

Los aguaceros pueden ser intensos en los alrededores del sector montañoso del Valle Central y en las partes altas cercanas a las montañas de la zona norte y el Caribe.

El especialista indicó que el ambiente bochornoso se mantendrá desde tempranas horas de la mañana.

Reportes ciudadanos difundidos en redes sociales señalaron temperaturas cálidas durante la noche y la madrugada, como en el caso de Guápiles.