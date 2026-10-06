¿Qué capacidad tendrá la megacárcel?

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La megacárcel que será inaugurada en nueve días en San Rafael de Alajuela tendrá capacidad para 5.100 reos, según la información proporcionada por las autoridades.

El Centro de Alta Contención, conocido como CACCO, está destinado principalmente para personas vinculadas con bandas criminales y estructuras de crimen organizado.

Esta infraestructura es similar a la de El Salvador, país que facilitó los planos utilizados para su construcción, y busca reforzar la lucha contra el crimen organizado.