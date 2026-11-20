Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Puriscal se prepara para recibir a visitantes de toda Costa Rica durante la Feria del Chicharrón 2026, que se realizará del 27 de noviembre al 7 de diciembre.

Durante 11 días, el cantón ofrecerá una agenda de actividades para niños, jóvenes y adultos, con gastronomía tradicional, conciertos, espectáculos culturales y espacios para emprendedores.

La programación musical comenzará el 27 de noviembre con la presentación de Los Diablos Locos, agrupación mexicana que inaugurará las actividades a partir de las 7:00 p. m.

También participarán artistas y agrupaciones nacionales. Los organizadores anunciaron conciertos durante los días de feria en el Parque de Puriscal, ubicado en el centro del cantón.

La gastronomía será uno de los principales atractivos. Los visitantes podrán disfrutar del tradicional chicharrón puriscaleño, preparado con panceta de cerdo, así como de costilla ahumada y propuestas como el arroz con cerdo y chicharrón.