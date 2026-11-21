Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Terminó el juego entre el Puntarenas y Herediano, por la jornada 17 del torneo nacional. El resultado culminó con un 2-1 a favor de los porteños.

¿Qué pasó en el partido?

El primer gol del juego lo marcó el mediocampista Allan Cruz de tiro libre directo para el Herediano.

Puntarenas remontó en la segunda mitad. Primero anotó Dariel Castrillo el gol del empate, y posteriormente Doryan Rodríguez puso el definitivo 2-1.

Puntarenas se mantiene firme en la sexta casilla del campeonato, mientras que Herediano suma su décima derrota del torneo.