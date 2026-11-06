Puntarenas abrirá nuevo relleno sanitario en enero

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Puntarenas abrirá un nuevo relleno sanitario en enero de 2027, mientras dos de los siete que tiene el país están en punto crítico y cerca de agotar su vida útil.

El Ministerio de Salud mantiene acciones para buscar una solución a la crisis de basura. Al respecto, el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, manifestó que uno de los dos rellenos críticos termina en dos o tres meses, por lo que ya se habilitó una celda para prolongar su vida útil en casos de emergencia.

El otro, ubicado en Aserrío de La Uruca, tiene una vida media de aproximadamente siete u ocho meses, de acuerdo con el reporte.

El más reciente corte consultado al Ministerio de Salud detalla la vida útil de cada sitio. Al Parque de Tecnología Ambiental en Limón le quedan nueve años, al Parque Tecnológico Santa Cruz 17, y al Parque Ecológico Industrial Tecnoambiente seis años.

Al Parque de Tecnología Ambiental Aksarí le quedan solo cinco meses y al Parque de Tecnología Ambiental Uruca, un mes. El relleno sanitario Los Laureles tiene 14 meses y el relleno sanitario Florencia, año y medio.

En Puntarenas se proyecta la apertura de un nuevo relleno sanitario frente al actual, en el sector de Miramar.

“El hoy se solucionó redistribuyendo los residuos que iban para La GAM entre los residuos cercanos, para alargar el tiempo de vida útil en lo que se da apertura a un relleno sanitario en Puntarenas”, explicó Sánchez Cabo.

En la Asamblea Legislativa se da seguimiento a la propuesta para hacer frente a la problemática. Según el ministro de Salud, la reforma ya solo requiere discusión en primer y segundo debate para quedar como ley, y garantizaría la sostenibilidad en la gestión de los residuos.