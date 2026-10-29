Pulpería era utilizada para la venta de drogas

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Una pulpería en el barrio La Trinidad de San Gabriel de Aserrí ocultaba drogas entre la mercadería y operaba como fachada para la venta de estupefacientes frente a un centro educativo.

La Policía de Control de Drogas allanó el local tras denuncias anónimas recibidas por la línea 1176. Tres personas quedaron detenidas: una mujer de apellido Walter y dos hombres de apellidos Murcia y Jiménez.

Los tres detenidos registran antecedentes por tenencia de drogas, falsificación de dinero, robos, hurtos y otros delitos menores. La audiencia se realizó en horas de la tarde del día de ayer, cuando se les impuso seis meses de prisión preventiva a cada uno.

Serán enviados a diferentes centros penales mientras son llevados a juicio. La investigación incluyó precompras y adquisiciones con dinero marcado durante varias semanas. Los consumidores llegaban al establecimiento, adquirían algún producto y además compraban la droga escondida entre estantes y escaparates.

Los vecinos denunciaron la constante presencia de consumidores, quienes generaban robos, asaltos y hurtos para costear las dosis. Esa situación afectaba a los menores de edad que acuden al centro educativo, así como a los personeros del centro escolar y a los padres de familia. La preocupación comunitaria fue el motor de las denuncias confidenciales que dieron origen a la operación.