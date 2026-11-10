Pulmones en riesgo: los factores silenciosos que pueden provocar cáncer

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Los factores silenciosos que pueden provocar cáncer de pulmón fueron analizados por el doctor, Adrián Guzmán, especialista en oncología, quien explicó cómo influyen la contaminación del aire, el asbesto o el gas radón en la aparición de esta enfermedad.

El oncólogo aclaró que el radón es un gas radiactivo natural que se forma por la descomposición del uranio en el suelo, las rocas y el agua, y que puede filtrarse y acumularse dentro de las viviendas como segunda causa principal de cáncer de pulmón.

Guzmán también abordó el riesgo hereditario, el impacto de los vapeadores y la leña en espacios cerrados, y a qué edad conviene empezar los chequeos preventivos.