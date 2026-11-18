Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Puerto Rico será el rival de la Selección Nacional en el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027, un cruce que se definió según el ranking de Concacaf, en el que la tricolor quedó como segunda cabeza de serie y los caribeños como penúltimos entre los 14 participantes de la preliminar.

Puerto Rico ocupa el puesto 155 del ranking FIFA y clasificó a esta instancia tras finalizar segundo de su grupo en la Liga de Naciones con 12 puntos, mientras que Costa Rica cerrará la serie como local.

La llave se disputará entre el 25 y el 30 de marzo del próximo año, con la ida en Puerto Rico y la vuelta en Costa Rica, y el ganador avanzará a la Copa Oro.