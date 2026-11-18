Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El aguinaldo cuenta con una protección especial en Costa Rica y, por regla general, no puede ser embargado por deudas bancarias, préstamos o tarjetas de crédito.

Sin embargo, existen situaciones en las que los trabajadores podrían perder ese dinero antes de utilizarlo, especialmente cuando autorizaron deducciones automáticas desde sus cuentas bancarias.

El abogado David Ramírez explicó que la Ley 2412, vigente desde 1959, establece la protección del aguinaldo y le otorga el carácter de inembargable. Esto significa que ningún juez puede ordenar directamente el embargo de este beneficio para pagar deudas ordinarias.

No obstante, el especialista advirtió que existe una diferencia entre un embargo judicial y una deducción automática.

Cuando una persona autoriza a una entidad financiera a retirar dinero de su cuenta para cobrar un préstamo, la situación cambia. Una vez que el aguinaldo ingresa a esa cuenta, la entidad puede ejecutar el descuento previamente autorizado.