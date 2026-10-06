¿Puede ocurrir una granizada en su comunidad? Así es cómo se producen

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La tarde del pasado lunes 5 de octubre, algunos sectores de Heredia registraron el fenómeno de la caída de granizo. Aunque las comunidades resultaron afectadas, aún existe la posibilidad de que se produzcan en más sectores del país.

¿Cómo se forma el granizo?

Antes de repasar más detalles, primero hay que reconocer la forma en la que se producen estas tormentas. Para que exista una granizada deben coincidir varias condiciones dentro de una lluvia.

El proceso comienza en nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbos. Estas nubes se alimentan del aire cálido y húmedo que asciende desde la superficie.

En las zonas altas de la nube existen gotas de agua que permanecen líquidas aunque la temperatura esté por debajo de los cero grados. Una partícula de polvo o un pequeño cristal de hielo puede actuar como punto de inicio para que esas gotas se congelen.

La corriente de aire que sube dentro de la tormenta vuelve a levantar el hielo. En cada ascenso y descenso se agregan nuevas capas de agua congelada, hasta formar la piedra de granizo.

¿Por qué algunas piedras de granizo son tan grandes?

La fuerza de las corrientes de aire dentro de la tormenta determina cuánto tiempo puede permanecer el hielo en las alturas.

Cuanto más intensa sea esa corriente ascendente, más tiempo puede mantenerse la piedra dentro de la nube y más capas puede acumular antes de caer.

Cuando el peso del granizo supera la fuerza que lo mantiene en el aire, comienza el descenso hacia la superficie.

Por eso este fenómeno aparece principalmente durante tormentas de gran desarrollo vertical y no durante lluvias tranquilas. El contraste entre el aire caliente y húmedo de la superficie y el aire frío en las partes altas favorece las corrientes ascendentes que mantienen el hielo dentro de la nube.

¿Puede volver a ocurrir?

Expertos consultados señalaron que las condiciones de altas temperaturas y humedad pueden favorecer nuevamente la formación de tormentas y granizo.

Le puede interesar: Descubren insecto histórico que vivió junto a los dinosaurios

El IMN prevé que continúen los aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente durante las tardes. Las cordilleras y sectores del Valle Central aparecen entre las zonas donde se esperan lluvias de mayor intensidad.

Además, el IMN informó sobre la llegada de la onda tropical número 50 hacia el final de la semana, un sistema que podría reforzar las lluvias conforme se acerque al país.

Un experto de la Universidad de Costa Rica recomendó tomar precauciones cuando se observen nubes muy oscuras, movimientos rápidos de las nubes o fuertes vientos. Ante una granizada, la recomendación es buscar protección y evitar exponerse a los golpes que pueden causar las piedras de hielo.