¿Puede el dolor de cuello provocar dolor de cabeza?

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El dolor de cuello y cabeza puede ser causado por una cefalea tensional o por un problema cervical que genera tensión en la nuca, irritando los nervios de la nuca y el cuero cabelludo.

El Dr. Juan Jeiner Salas Rivas, médico y cirujano con especialidad en medicina integrativa y regenerativa, explica que pasar mucho tiempo frente al computador o inclinado sobre el teléfono fuerza los músculos del cuello, y que las malas posturas, el estrés, la ansiedad y la sobrecarga muscular pueden detonar el dolor de cabeza y la rigidez al mover el cuello.

El especialista detalla que los nudos o puntos gatillo generan dolor que sube hacia la cabeza, y que tratamientos como la ozonoterapia y la acupuntura ayudan a reducir la inflamación y calmar el dolor, además de recomendar plantas medicinales como la menta, el kalanchoe, la lavanda y la cúrcuma.