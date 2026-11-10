Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

¿Puede el baile alejar a los jóvenes de los malos pasos? Este proyecto apuesta por ellos a través de una escuela de baile para niños y jóvenes, creada por Edwin Abarca, quien conoce de cerca las realidades que enfrentan en zonas donde las oportunidades no siempre están al alcance.

En este espacio no solo aprenden pasos y movimientos, sino también disciplina y compañerismo, descubriendo que existen caminos diferentes a los malos pasos.

El objetivo es que el baile se convierta en una herramienta para construir sueños y mantenerlos enfocados en un futuro mejor.