Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La psicóloga de Camilo Rodríguez, Laura López publicó en Facebook una carta de despedida tras el asesinato del periodista. La tituló «Para Camilo, mi paciente eterno» y la escribió como si aún pudiera hablar con él.

En sus primeras líneas recordó la ansiedad con la que, según su relato, vivía Camilo y que pocas personas a su alrededor percibían.

La psicóloga de Camilo Rodríguez recuerda sus llamadas

La autora evocó una llamada en la que el periodista le dijo «Hola, ¿cómo estás? Necesito ayuda».

Según contó, ella trató de darle ánimo. También recordó que, cuando el dolor lo desbordaba, a Camilo le costaba expresar lo que sentía.

En la carta lamentó que otras personas lo juzgaran sin preguntarle qué le había pasado.

«Ya no hay llamadas, ya no suena tu voz», escribió al recordar esas conversaciones.

La psicóloga le agradeció que la eligiera para hablar de lo que vivía.

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El lugar de su familia y su fe

La psicóloga también dedicó unas líneas a la familia del periodista. «Tu mamá y tus hijos eran tu todo», escribió.

Recordó además su devoción por la Virgen María y cerró la carta con el deseo de que la Virgen lo abrazara y su familia lo recordara con amor.

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